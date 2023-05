FW Wipperfürth: Einsatz | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person [TH2] / Einsatz | PKW-Brand [B1]

Freiwillige Feuerwehr Hansestadt Wipperfürth

Wipperfürth (ots)

Die Feuerwehr Wipperfürth wurde am 09.05.2023 um 08:26 Uhr parallel zu zwei Einsätzen alarmiert.

Mit dem Stichwort "PKW-Brand" wurden die Einheiten Hämmern und Stadtmitte zur Radiumstraße gerufen. Nur wenige Sekunden später wurde die Einheit Stadtmitte erneut - zusammen mit der Einheit Wipperfeld - mit dem Stichwort "Verkehrsunfall, eingeklemmte Person" zur Ortslage Lamsfuß alarmiert. Die Leitung der Feuerwehr entschied kurzerhand, dass der Löschzug Stadtmitte die zweite Einsatzstelle anfährt und der PKW-Brand allein durch Löschgruppe Hämmern abgearbeitet wird.

Auf der Kreuzung der B506 war es zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Linienbus gekommen. Der Fahrer des PKW konnte das Fahrzeug über die Beifahrerseite verlassen, der Busfahrer wurde aufgrund der Verformung in seinem Fahrerstand eingeschlossen. Da es sich um eine Leerfahrt des Busses handelte, waren glücklicherweise keine Fahrgäste involviert. Die Einsatzkräfte nahmen umgehend den hydraulischen Rettungssatz vor, um den Busfahrer in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst schonend aus seiner Position zu befreien. Außerdem wurde der Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterien abgeklemmt und auslaufende Betreibsmittel abgestreut. Die B506 war für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt.

An der Einsatzstelle in der Radiumstraße hatte ein PKW im Heckbereich Feuer gefangen. Nachdem die Flammen mittels Pulverlöscher durch die ersteintreffenden Leitung der Feuerwehr bekämpft werden konnten, machte sich diese auf den Weg zur Einsatzstelle in Lamsfuß. Die Löschgruppe Hämmern kümmerte sich hier um die Nachlöschabrbeiten.

Nach rund 2 Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet. Die Feuerwehr Wipperfürth war insgesamt mit acht Fahrzeugen an den Einsatzstellen.

