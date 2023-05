POL-REK: 230515-4: Polizisten stellen Tatverdächtigen nach versuchtem Einbruch

Hürth (ots) - Täter brachen Türen auf Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (14. Mai) in ein Restaurant in Hürth eingebrochen und einen Tresor gestohlen haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen. Ersten Erkenntnissen zufolge brachen ...

mehr