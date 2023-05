Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230515-2: Tresor aus Restaurant entwendet - Zeugensuche

Hürth (ots)

Täter brachen Türen auf

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach Unbekannten, die am frühen Sonntagmorgen (14. Mai) in ein Restaurant in Hürth eingebrochen und einen Tresor gestohlen haben sollen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge brachen der oder die Täter gegen 5.30 Uhr eine Terrassentür des Restaurants an der Luxemburger Straße auf. Alarmierte Beamte stellten fest, dass die Diebe mehrere Schubladen durchwühlt und auch Türen innerhalb der Geschäftsräume aufgebrochen hatten. Sie sollen durch einen Hintereingang über den Parkplatz vom Tatort geflüchtet sein.

Polizisten sicherten die Spuren am Tatort. Kriminalbeamte haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell