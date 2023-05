Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230515-1: Atemalkoholvortest zeigte mehr als 2,8 Promille an - Blutprobe

Bergheim (ots)

Beschuldiger soll alkoholisiert Auto gefahren sein

Polizisten haben am Sonntagabend (14. Mai) in Bergheim Verdächtigen (56) kontrolliert. Dem Mann wird vorgeworfen, unter dem Einfluss von Alkohol Auto gefahren zu sein. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen zur Sache aufgenommen.

Ein aufmerksamer Zeuge (19) alarmierte die Polizei gegen 20.45 Uhr. Er habe beobachtet, wie ein Autofahrer im Bereich der Dormagener Straße in Schlangenlinien gefahren sei. Dabei soll er mehrfach mit den Reifen seines Wagens gegen den Bordstein gestoßen sein. Der Zeuge sei dem Verdächtigen mit seinem Auto gefolgt. Als der Mann geparkt habe, habe der 19-Jährige den Autofahrer angesprochen. Der Verdächtige sei daraufhin wieder losgefahren.

Polizisten trafen den mutmaßlichen Autofahrer an seiner Wohnanschrift an. Der Zeuge bestätigte den Beamten, dass der Angetroffene mit dem Auto gefahren sei. Die Uniformierten befragten den 56-Jährigen und nahmen dabei einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholvortest zeigte ein Ergebnis von mehr als 2,8 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe bei dem nunmehr Beschuldigten an, die ein Arzt auf einer Polizeiwache entnahm. Sie stellten den Führerschein sowie den Autoschlüssel des 56-Jährigen sicher. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten. (sc)

