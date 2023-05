Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer und Sozia

Hürth (ots)

Eine Pkw - Fahrerin übersah einen bevorrechtigten Kradfahrer und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der L 183 / K2.

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 15:00 Uhr befuhr eine 22-jährige Kölnerin mit ihrem Pkw in Hürth-Stotzheim die Efferener Straße aus Richtung Horbeller Straße kommend in Richtung Hürth-Gleuel. An der Kreuzung Frechener Straße / Efferener Straße wollte diese den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren. Dabei übersah sie den auf der Frechener Straße von rechts kommenden und vorfahrtberechtigten 60-jährigen Frechener auf seinem Roller mit seiner 14-jährigen Sozia. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Kradfahrer schwer und seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide wurden zur medizinischen Versorgung durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Zur Unfallzeit war die Ampelanlage an der Kreuzung L 183 / K 2 auf Grund eines technischen Defektes ausgefallen und die Verkehrsregelung erfolgte über die dort angebrachten Verkehrszeichen. Die Beamten des Verkehrskommissariates haben die Ermittlungen aufgenommen. (ua)

