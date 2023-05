Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230512-4: Ermittler suchen unfallbeteiligtes Kind

Erftstadt (ots)

Kind soll unverletzt weitergefahren sein

Beamte des Verkehrskommissariats suchen zur Unfallrekonstruktion einen zehn bis 12 Jahre alten Jungen, der am Mittwoch (10. Mai) in Erftstadt an einem Unfall beteiligt gewesen sein soll. Der Junge soll schwarze, lockige Haare haben, die zu einem Zopf gebunden waren. Seine Augen seien braun und er soll eine weiße Jogginghose getragen haben. Er soll mit einem dunkelgrünen Kinderfahrrad mit leichten Rostflecken unterwegs gewesen sein. Dieses sei durch den Verkehrsunfall leicht beschädigt worden. Hinweise von Zeugen oder den Eltern des Jungen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 17.10 Uhr soll der Fahrer (20) eines Toyotas auf der Annastraße in Fahrtrichtung Otto-Hue-Straße gefahren sein. In Höhe der Einmündung von Annastraße und Rektor-Thar-Straße habe er sich eigenen Angaben zufolge in den Einmündungsbereich getastet. Als er sich im Einmündungsbereich befunden haben soll, sei der unbekannte Junge mit seinem Fahrrad aus der Rektor-Thar-Straße gekommen. Er habe nach Angaben des 20-Jährigen abbiegen wollen, sei aber dann mit seinem Fahrrad am Auto vorbeigefahren und zur Seite gekippt. Der Toyota-Fahrer habe sich um das Kind gekümmert, das angegeben haben soll, nicht verletzt worden zu sein. Im Anschluss sei der Junge in Richtung Waldstraße davongefahren. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell