POL-GT: Öffentlichkeitsfahndung - 77jährige Frau in Rietberg vermisst

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Einbrecher haben sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (11.01., 20.20 Uhr - 12.01., 07.40 Uhr) Zutritt in ein Corona-Testzentrum am Gänsemarkt im Ortsteil Wiedenbrück verschafft. Wie die bislang unbekannten Täter in das Gebäude gekommen sind, ist derzeitig noch nicht bekannt. Aus den Räumen wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen. ...

mehr