Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230515-3: Mutmaßlicher Täter nach Straßenraub in Pulheim festgenommen

Pulheim (ots)

Verdächtiger stellt sich selbst

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 4 vom 2. Mai 2023 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5499511

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (13. Mai) in Pulheim den Hauptverdächtigen (17) eines Raubes aus April dieses Jahrs festgenommen. Damals erlitt in Brauweiler ein 19-Jähriger durch mehrere Schläge starke Verletzungen. Nun stellte sich der mutmaßliche Täter über den Notruf der Polizei.

Gegen 4 Uhr in der Nacht rief der 17-Jährige an. Er teilte den Beamten der Leitstelle mit, sich stellen zu wollen und nannte seinen Aufenthaltsort. Polizisten nahmen den Jugendlichen wenig später in Pulheim fest. Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei erhärteten bereits den Tatverdacht gegen den nun Festgenommen. Ermittler prüfen derzeit, ob der Beschuldigte auch für weitere Delikte als Täter in Betracht kommt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter einen Untersuchungshaftbefehl. Aktuell befindet sich der Verdächtige in einer Justizvollzugsanstalt. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell