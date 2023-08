Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Vorfahrt missachtet

Eine 47-jährige VW-Fahrerin befuhr am Sonntag gegen 15 Uhr das Rohsträßchen von Vordervöhrenberg in Richtung Nassach. Beim Abbiegen in Richtung eines dortigen Waldspielplatzes missachtete sie die Vorfahrt und stieß mit einem Pkw Dacia zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 22.000 Euro.

Weissach im Tal: Porsche bei Unfall stark beschädigt

Der 45-jährige Fahrer eines Porsche GT befuhr am Sonntag gegen 11.30 Uhr die K 1907 in Richtung Weissach. In einer 70er Zone überholte er bei Starkregen und verlor bei nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle. Er kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Verkehrszeichen und einer Böschung. An dem hochwertigen Fahrzeug wurden sämtliche Karosserieteile stark beschädigt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 15:20 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Blütenäcker einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

