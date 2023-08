Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw macht sich selbstständig

Ein 37-jähriger Seat-Fahrer parkte seinen Pkw am Freitagvormittag gegen 09 Uhr Am Markt. Dabei vergaß er diesen gegen Wegrollen zu sichern. Der Seat machte sich kurzerhand selbstständig und rollte auf einen ebenfalls dort geparkten Ford. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1800 Euro.

Frankenhardt: Unfall auf regennasser Fahrbahn

Am Sonntag kurz vor 17:00 Uhr war eine 21 Jahre alte Seat-Fahrerin auf der L1066 zwischen Markertshofen und Gründelhardt unterwegs. Circa einen Kilometer vor Gründelhardt kam die Autofahrerin in einer langgezogenen Linkskurve aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch gegensteuern querte sie die Fahrbahn, und kam linksseitig der Fahrbahn erneut ins Bankett. Dabei überschlug sich der Seat und kam letztlich auf der Seite zum Liegen. Die 21-jährige Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt An dem PKW entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell