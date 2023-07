POL-PPWP: Pkw dreht sich auf Fahrbahn

Kaiserslautern (ots) - Polizeikräfte der Stadtinspektionen und des Haus des Jugendrechts haben am Donnerstag in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt. In der Altstadt, in der Fußgängerzone, am Rathaus und rund um das Einkaufszentrum am Fackelrondell kontrollierten die Beamten bis spät in die Nacht etwa 60 Personen. Ziel war die Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten. Vier Verstöße gegen das ...

mehr