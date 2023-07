Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeikontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Polizeikräfte der Stadtinspektionen und des Haus des Jugendrechts haben am Donnerstag in der Innenstadt Kontrollen durchgeführt. In der Altstadt, in der Fußgängerzone, am Rathaus und rund um das Einkaufszentrum am Fackelrondell kontrollierten die Beamten bis spät in die Nacht etwa 60 Personen. Ziel war die Vorbeugung und Bekämpfung von Straftaten. Vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stellten die Einsatzkräfte fest. Auf drei Personen im Alter von 15, 24 und 29 Jahren kommt deshalb ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Cannabis, auf einen 39-Jährigen ein Verfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Amphetamin zu. Wegen des Verdachts der Hehlerei stellte die Polizei ein Fahrrad sicher. Ein 49-Jähriger war mit dem vermutlich gestohlenen Drahtesel unterwegs. Nach seinen Angaben habe er das Fahrrad von einem Freund erhalten. Die Ermittlungen hierzu dauern an. In einem anderen Fall verhinderten die Polizisten, dass sich ein 36-Jähriger in betrunkenem Zustand auf sein Fahrrad setzte. Zur Verhinderung einer Fahrt unter Alkoholeinfluss stellten die Beamten auch diesen Drahtesel sicher. Weil ein 33-Jähriger die Einsatzkräfte während einer Kontrolle beschimpfte, blickt der Mann nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung entgegen. Ausgenommen des 33-Jährigen verhielten sich alle kontrollierten Personen gegenüber den Polizisten ruhig und kooperativ. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Viele Menschen begrüßten die Maßnahmen der Polizei oder hatten Verständnis dafür. Die schlechten Witterungsverhältnisse taten den Kontrollen keinen Abbruch. Die Kolleginnen und Kollegen waren motiviert und professionell bei der Sache." Die Polizei kündigte an, die Kontrollen fortzusetzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell