POL-PDLU: Alleinunfall endet auf dem Kreisverkehr

Eine Hyundai-Fahrerin befuhr am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr die Franz-Kirrmeier-Straße vom Reffenthal kommend in Fahrtrichtung Speyer. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr kam die 81-jährige Fahrerin aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr sie mit ihrem PKW die dortige Verkehrsinsel und kollidierte anschließend mit einem auf dem Kreisverkehr befindlichen Baum. Durch den Unfall wurden Verkehrsschilder sowie der Baum beschädigt. Die Fahrerin blieb unverletzt und ihr PKW musste abgeschleppt werden.

