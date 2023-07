Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw gestohlen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Als eine Frau am Mittwochvormittag zurück zu ihrem geparkten Auto in der Bleichstraße gehen wollte, war sie verwundert. Die 79-Jährige hatte ihr Auto aufgrund eines Arztbesuchs widerrechtlich im Halteverbot geparkt. Etwas später kam sie zurück und ihr Fahrzeug war verschwunden. Eine Suche der Polizei nach dem Wagen war erfolglos. Offiziell wurde der Pkw auch nicht abgeschleppt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die etwas zwischen 10:30 Uhr und 11 Uhr mitbekommen haben, was einem Fahrzeugdiebstahl zuzuordnen wäre, können mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufnehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell