Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heiß begehrte Schnaps-Flaschen

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer gingen am späten Mittwochnachmittag "groß Einkaufen". Sie griffen in einem Supermarkt ordentlich zu. Dabei ließen die beiden allerdings außer Acht, ihren Besorgungen zu zahlen. Die mutmaßlichen Diebe steckten mehrere Flaschen Schnaps in ihre Rucksäcke und verließen das Geschäft. Ein Mitarbeiter, der die zwei bei ihrem "Einkauf" beobachtete, sprach sie an und hielt die Männer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten brachten sie für weitere Maßnahmen zur Dienststelle. Insgesamt versuchten die Verdächtigen im Alter von 28-Jahren und 30-Jahren Spirituosen in der Höhe eines dreistelligen Betrags zu stehlen. Beide erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell