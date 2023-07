Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht zu Sonntag in einen Pkw im Lothringer Dell ein. Die 39-jährige Halterin des Wagens bemerkte den Einbruch am nächsten Morgen. Die Frau versicherte, das Auto am Tag zuvor abgeschlossen zu haben. Der Täter entwendete einen Geldbeutel samt Inhalt, darunter Ausweisdokumente und 50 Euro Bargeld. Die Ermittlungen gegen den Unbekannten dauern an. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter haben, können unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kontakt aufnehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell