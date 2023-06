Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallstelle nach Autodiebstahl gesucht

Paderborn (ots)

(mh) Ein 23-jähriger Brite entwendete am frühen Freitagmorgen (9. Juni) gegen 05.00 Uhr gemeinsam mit zwei weiteren Männern (21/19) einen grauen Renault Twingo, der in Paderborn an der Marienstraße geparkt war. Sie fuhren damit in die Normandy Kaserne nach Paderborn-Sennelager. Während die Identität der drei Männer mittlerweile feststeht, weist der Wagen erhebliche Unfallspuren auf. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das Auto bei einem Unfall auf dem Weg von der Marienstraße in die Kaserne beobachtet haben oder durch diesen geschädigt wurden. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Als die drei Männer mit dem Wagen davon fuhren, war der Twingo noch intakt. Der Inhaber des Fahrzeugs beobachtete sie bei dem Diebstahl und rief die Polizei. Während der eingeleiteten Fahndung meldete ein Mitarbeiter der Normandy-Kaserne, dass der Renault auf das Kasernengelände vorgefahren und im hinteren Bereich abgestellt worden sei. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sicherten das Fahrzeug und stellten die drei Männer in unmittelbarer Nähe. Der 23-jährige Fahrer leistete während der Ermittlungen Widerstand. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass er den Twingo unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss gefahren hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und Strafanzeige gestellt.

