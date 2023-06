POL-PB: Mercedes Sprinter gestohlen

Paderborn (ots) - (mb) Kein guter Wochenstart. Am Montag sind bei sechs Verkehrsunfällen in Paderborn vier Personen schwer und zwölf leicht verletzt worden. Die beiden schwersten Unfälle ereigneten sich am gleichen Unfallort auf der Benhauser Straße, Kreuzung George-Marshall-Ring. Morgens um 08.30 Uhr wurden zwei Autofahrer leicht und eine Beifahrerin schwer verletzt, siehe Polizeibericht: ...

mehr