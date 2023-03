BPOL-HB: Ladendieb zweimal hintereinander festgenommen

Bremen (ots) - Bahnhof Uelzen, Magdeburg, Hamburg / 18.02.2023 / 20:15 Uhr Ein 29-jähriger Fußballfan wird beschuldigt, einem 30-jährigen Bundespolizisten per Ellenbogenstoß im Gesicht verletzt zu haben. Der Deutsche aus Lüneburg wurde vorläufig festgenommen - sein Atemalkoholwert betrug 1,34 Promille. Nach dem Fußballspiel in Magdeburg waren Fans des 1. FC St. Pauli auf der Rückreise. Beim Umstieg in Uelzen soll ...

mehr