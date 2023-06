Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Motorrad und Sattelschlepper

33181 Bad Wünnenberg Haaren (ots)

(MN) Dienstag, 13.06.2023, 15:12 Uhr Bad Wünnenberg Haaren, Graf-Zeppelin-Straße / Bürener Straße

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person:

In den frühen Nachmittagsstunden kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 37 Jahre alten Motorradfahrer auf seiner Honda und einem 35 Jährigen Berufskraftfahrer mit seinem Sattelschlepper. Der Sattelschlepperfahrer beabsichtigte das Gewerbegebiet Graf-Zeppelin-Straße in Richtung der BAB 33 zu verlassen hierbei überquerte er die Bürener Straße. Er missachtete offenbar die Vorfahrt des für ihn von rechts kommenden Motorradfahrers. Dieser wurde durch den Zusammenstoß schwerverletzt. Er wurde mittels Notarzt und Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Totalschaden. Der LKW wurde lediglich leicht beschädigt. Der Unfall wurde unter Unterstützung eines Bielefelder Verkehrsunfallaufnahmeteams aufgenommen. Das Motorrad wurde von der Unfallstelle aus sichergestellt. Die Unfallstelle blieb bis in die Abendstunden gesperrt.

