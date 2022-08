Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl eines Tankaufliegers

Die Polizei sucht Zeugen

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Sonntag (31. Juli 2022) um 13:00 Uhr bis Montag (1. August 2022) um 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen silberfarbenen Tankauflieger mit dem niederländischen Kennzeichen OL 62 FR. Der Auflieger ist beidseitig, als auch an der Rückseite mit einer James-Bond Reklame foliert und war an der Werner-Heisenberg-Straße im Industriegebiet abgestellt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben Sie bitte telefonisch unter 02822 7830 an die Kripo Emmerich weiter.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell