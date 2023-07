Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto auf Parkplatz mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Mutwillig haben unbekannte Täter am Dienstagabend in der Straßburger Allee ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Seat Ibiza war auf einem Parkplatz am Kino abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass die Antenne am Pkw nahezu abgerissen und der hintere Scheibenwischer beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Tatzeit liegt zwischen 20 und 22.35 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung setzen. |cri

