Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe nutzen jede Gelegenheit

Kaiserslautern (ots)

"Gelegenheit macht Diebe" - das alte Sprichwort hat sich diese Woche in Kaiserslautern wieder mehrmals bestätigt. Und dass die Täter dabei auch keine Skrupel haben, hat sich Dienstagnachmittag in der Fackelstraße gezeigt. Hier machten sich die Unbekannten am Rucksack einer Rollstuhlfahrerin zu schaffen, die sich gerade in einem Optiker-Geschäft aufhielt. Gegen 15.30 Uhr stellte die 58-Jährige fest, dass jemand hinter ihrem Rücken unbemerkt in den Rucksack gegriffen und den Geldbeutel gestohlen hatte. Als Täterin kommt eine unbekannte Frau in Frage, die etwa 1,65 Meter groß und kräftig ist, die Haare zusammengebunden hatte und mit einer beigefarbenen Jacke bekleidet war. Zeugen, denen die Unbekannte ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gesucht werden außerdem Zeugen, die am Montagmorgen in der Marktstraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier verschwand kurz nach halb neun ein iPhone vom Tisch eines Cafés. Wie der 34-jährige Eigentümer später bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte er sein Handy im Außenbereich des Lokals auf einem Tisch abgelegt und war kurz in den Innenbereich gegangen. Als er merkte, dass er sein Telefon vergessen hatte, wollte er es holen - es war aber schon verschwunden. Hinweise auf mögliche Täter nimmt ebenfalls die Polizeiinspektion 1 unter der oben angegebenen Nummer entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell