POL-PPWP: Spiegel-Kollision in der Kurve

Kaiserslautern/Waldleiningen (ots)

Mit ihren Außenspiegeln sind am Dienstagnachmittag auf der L504 zwei Fahrzeuge kollidiert. Gegen 17.45 Uhr begegneten sich die beiden Pkw in einer Kurve zwischen Kaiserslautern und Waldleiningen. Vermutlich kam einer der beiden Fahrer zu weit über die Mittellinie hinaus, so dass die Spiegel aneinander krachten.

Der 64-jährige Fahrer des betroffenen Audi Q3 fuhr ein Stück weiter, um gefahrlos anhalten zu können. Sein Beifahrer stieg aus und lief zurück zur Kurve. Von dem anderen Fahrzeug war allerdings nichts mehr zu sehen. Der Audi-Fahrer wandte sich daraufhin an die Polizei.

Gesucht wird nun nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Von dem Fahrzeug ist bislang lediglich bekannt, dass es sich um einen rötlichen SUV oder Kombi gehandelt haben soll. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich.

Der Fahrer des fraglichen Pkw - der vermutlich ebenfalls am linken Außenspiegel beschädigt ist - wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |cri

