Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht! - 15-Jähriger wird am Kopf verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Jugendlicher wurde heute Mittag (25. Juli) gegen 12 Uhr Opfer eines brutalen Übergriffes am Altenhof. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Junge in der Innenstadt unterwegs, als ihn die beiden Täter anpöbelten. Ohne auf deren Provokation eingegangen zu sein, bekam der 15-Jährige einen Schlag mit der Faust ins Gesicht. Die zwei Täter brachten den Jugendlichen zu Boden, schlugen und traten weiter auf ihn ein. Das Opfer erlitt mehrere Verletzungen, unter anderem am Kopf. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, können mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2055 oder 369-0 Kontakt aufnehmen. |ksr

