POL-PPWP: Wer kann Hinweise zu den Fahrraddieben geben?

Kaiserslautern (ots) - Einer Polizistin fiel in ihrer Freizeit der Fahrer eines E-Scooters im Stadtgebiet auf. Sie alarmierte ihre Kollegen. Am Ende hatte die Polizeikommissaranwärterin den richtigen "Riecher". Die Beamtin war am Montagnachmittag auf den Fahrer aufmerksam geworden, weil er den Elektroroller mit einer Bierflasche in der Hand lenkte und das Rotlicht einer Ampel missachtete. Die alarmierte Polizeistreife ...

