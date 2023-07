Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkoholisiert auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Einer Polizistin fiel in ihrer Freizeit der Fahrer eines E-Scooters im Stadtgebiet auf. Sie alarmierte ihre Kollegen. Am Ende hatte die Polizeikommissaranwärterin den richtigen "Riecher".

Die Beamtin war am Montagnachmittag auf den Fahrer aufmerksam geworden, weil er den Elektroroller mit einer Bierflasche in der Hand lenkte und das Rotlicht einer Ampel missachtete. Die alarmierte Polizeistreife traf den 27-Jährigen schließlich in der Mainzer Straße an. Schnell war klar: Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, das Gerät zeigte 0,53 Promille an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Doch bei den festgestellten Regelverstößen sollte es nicht bleiben: Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 27-Jährige mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs war. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Mann das Gefährt in der Trippstadter Straße stahl. Die Beamten stellten potenzielle Beweismittel und den E-Scooter sicher. Sie informierten den Halter über den Diebstahl, der das Fehlen seines Rollers zwar schon festgestellt, aber noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet hatte. Der 27-Jährige blickt nun mehreren Ermittlungsverfahren entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell