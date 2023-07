POL-PPWP: Rund jeder Fünfte zu schnell

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Otterbacher Hauptstraße. Hier wurden von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Hausfassade sowie eine Regenrinne beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, etwas aufgefallen ist. Am Sonntagmorgen entdeckte der Hausbesitzer die "Bescherung": An ...

mehr