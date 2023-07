Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hat ein Lkw die Schäden verursacht?

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in der Otterbacher Hauptstraße. Hier wurden von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Hausfassade sowie eine Regenrinne beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagmorgen, 8 Uhr, etwas aufgefallen ist.

Am Sonntagmorgen entdeckte der Hausbesitzer die "Bescherung": An der Fassade bröckelte an einer Stelle der Putz ab, und das Abwasserrohr der Dachrinne war abgebrochen. Als Verursacher vermutete der Mann einen Lkw, der die Hauswand gestreift haben dürfte.

Hinweise auf das Fahrzeug gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 1, Telefon 0631 369-2150, zu melden. |cri

