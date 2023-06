Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alufelgen entwendet

Erpel, Heisterer Straße (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 20.06.23, 21:30 Uhr und dem 21.06.23, 07:00 Uhr, ein Satz Mercedes Alufelgen entwendet. Die Felgen waren unter einem Stelzenhaus gelagert. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an pilinz@polizei.rlp.de, erbeten.

