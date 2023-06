Hauptzollamt Duisburg

HZA-DU: Zollkontrolle mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers - Verfolgungsfahrt endet mit einem sichergestellten Fahrzeug

Duisburg; Moers (ots)

Die Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Duisburg beabsichtigte am 12.06.2023 eine Routinekontrolle an einem Fahrzeug durchzuführen, welches zuvor aus den Niederlanden eingereist war. Der Fahrer entzog sich jedoch der Kontrolle durch Flucht über die A 40 in Fahrtrichtung Duisburg. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte das Fluchtfahrzeug erst in einem Parkhaus in Moers verlassen aufgefunden werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und durch die Beamten überprüft. Dabei stellten die Zöllner im Fahrzeug Zubehör für den Drogenkonsum sicher. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Leihwagen. Im Anschluss folgen noch weitere verkehrsrechtliche Ermittlungen durch die Polizei.

Zusatzinformation:

Die Kontrolleinheiten des Hauptzollamts Duisburg sind tagtäglich auf allen Verkehrswegen (Autobahnen, Straßen und Schienen) und am Flughafen in Weeze im Einsatz, um die Einfuhr von Waren zu kontrollieren und die Einfuhr von verbotenen Gegenständen, wie zum Beispiel Drogen und Waffen, zu verhindern.

Original-Content von: Hauptzollamt Duisburg, übermittelt durch news aktuell