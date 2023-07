Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch während des Urlaubs

Kaiserslautern (ots)

Während ein 80-Jähriger aus dem Stadtgebiet im Urlaub verweilte, sind Unbekannte in seinen Keller eingebrochen. Ein Zeuge meldete sich am Montag bei der Polizei als er das aufgebrochenen Kellerabteil in dem Mehrfamilienhaus feststellte. Die Tür des Abteils stand offen. Der Türrahmen war stark beschädigt und verbogen. Im Abteil selbst herrschte Unordnung. Der Urlauber konnte telefonisch erreicht werden. Ob etwas aus dem Kellerraum fehlt, steht aktuell nicht fest. Die Ermittlungen dauern an. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell