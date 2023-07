Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet hat die Polizeiinspektion 1 am Dienstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurden mehrere Handy- und Gurt-Verstöße (6) festgestellt. Während die Gurtmuffel eine kostenpflichtige Verwarnung erhielten, kommt auf die Handy-Telefonierer eine Ordnungswidrigkeitsanzeige zu. Sie müssen mit mindestens einem Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg sowie einem Bußgeld von mehr als 100 Euro rechnen.

Außerdem erwischten die Einsatzkräfte einen Mann beim Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der 64-Jährige war kurz vor 13 Uhr in der Lauterstraße aufgefallen, weil aus dem Kofferraum seines Renault Trafic die Ladung herausragte, so dass die Heckklappe nicht geschlossen werden konnte. Der Fahrer gab an, keine Papiere dabei zu haben. Bei der Überprüfung stellte sich allerdings heraus, dass er gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Beifahrer durfte die Fahrt erst nach ordnungsgemäßer Sicherung der Ladung fortsetzen.

Zu Ende war die Fahrt auch für einen 43-Jährigen, der am Messeplatz mit seinem Pkw kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung des Mannes bemerkten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine. Der Fahrer musste deshalb sein Auto vor Ort stehen lassen und zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ist ihm sicher. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell