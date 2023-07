POL-PPWP: Zu tief ins Glas geschaut

Kaiserslautern (ots) - Mutwillig haben unbekannte Täter am Dienstagabend in der Straßburger Allee ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Der Seat Ibiza war auf einem Parkplatz am Kino abgestellt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass die Antenne am Pkw nahezu abgerissen und der hintere Scheibenwischer beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Tatzeit liegt ...

