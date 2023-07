Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand auf einer Baustelle

Kaiserslautern (ots)

In einem Gebäude am Stiftsplatz kam es am Mittwochnachmittag zu einem Brand. Auf einer dortigen Baustelle stand Bauabfall in Flammen. Zudem wurden Heizkörpern, Leisten und Wände durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache ist aktuell unklar. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 Kontakt aufzunehmen. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell