Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Garage und Entwendung von drei Pedelecs

Hartenfels (ots)

In der Nacht vom 27. auf den 28.06.2023 kam es in Hartenfels zu einem Einbruch in eine Garage in der Straße Nonnenbäume. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster der angebauten Doppelgarage auf und entwendeten drei Pedelecs im Wert von ca. 10000 Euro. Alle drei Räder sind von der Marke Bulls mit den Typenbezeichnungen Aminga, Sonic EVO und LTCX500. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Montabaur unter 02602 - 92260 entgegen. Der Tatzeitraum liegt zwischen 21:00 und 08:00 Uhr.

