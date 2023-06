Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Krümmel - Flächenbrand durch techn. Defekt an Ballenpresse

Krümmel (ots)

Am heutigen Montag, 26.06.2023, gegen 16:30 Uhr, kam es auf einer landwirtschaftlichen Nutzfläche, die unmittelbar an die Landesstraße 267 zwischen Krümmel und Dierdorf angrenzt, zu einem Flächenbrand, der durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehren aus Selters/Ww., Sessenhausen, Krümmel und Marienrachdorf zügig gelöscht werden konnte. Die Ursache für den Brand lag mutmaßlich in einem technischen Defekt an einer Heuballenpresse, mit der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gerade auf dem Feld gearbeitet worden war. Es wurde keine Person hierdurch verletzt, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf insg. ca. 20.000 Euro geschätzt.

