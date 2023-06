Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Verkehrsunfallflucht

Westerburg (ots)

Am Sonntag, 25.06.2023, ereignete sich in Westerburg in der Forststraße eine Verkehrsunfallflucht. Der flüchtige Fahrzeugführer touchierte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Bei diesem dürfte es sich um einen braunen VW gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg zu melden.

