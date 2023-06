Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand mehrerer Fahrzeuge

Arzbach (ots)

Am Dienstag den 27.06.2023 gegen 04:53 Uhr wird bei der Polizei Bad Ems ein Brand auf einem Parkplatz in Arzbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort stehen bereits mehrere Fahrzeuge in Vollbrand. Diese wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Brandursache, sowie die gesamte Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Montabaur übernommen. Hinweise an die Polizei Montabaur unter 02602-92260.

