Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

Bad Hönningen (ots)

Ein 31-jähriger Mann entwendete am Samstagnachmittag in einem Discounter in Bad Hönningen Lebensmittel im Wert von etwa 10 Euro. Der Beschuldigte wurde durch Personal bei der Tatausführung beobachtet. Der Täter aus Bad Hönningen ist der Polizei hinreichend bekannt. Gegen den arbeitslosen Familienvater wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl eröffnet.

