THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt

THW LVBEBBST: Das THW beim Tag des Bevölkerungsschutzes in Potsdam

Der THW-Landesbeauftragte für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Sebastian Gold, wird in Potsdam anwesend sein.

Bild-Infos

Download

Potsdam/Berlin (ots)

Über 40 Organisationen und Behörden aus dem Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz stellen sich am Samstag in Potsdam vor. Auch das Technische Hilfswerk (THW) ist dabei: Über 100 Helfer/innen aus etwa zehn Ortsverbänden des Landesverbandes Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt (LV BEBBST) präsentieren einige der THW-typischen Einsatzfähigkeiten: Notfall-Strom- und Wasserversorgung, diverse Fahrzeuge, vom Gabelstapler bis Tieflader mit Kipper, Gerätekraftwagen und Radlader sowie verschiedenste THW-Einsatzmöglichkeiten auf dem Wasser. Die Besucher können mit dem Mehrzweckarbeitsboot fahren oder mit einem virtuellen Gabelstapler experimentieren. Auch Kinder werden ihren Spaß haben auf einem BobbyCar Parcours und mit einem Riesenjenga, das mit einem hydraulischen Rettungssatz (Spreizer) gespielt wird.

Der THW-Landesbeauftragte Sebastian Gold wird in Potsdam anwesend sein und gibt gerne Auskunft über die Aktivitäten des Technischen Hilfswerks im Allgemeinen und dem Katastrophen- und Zivilschutz spezifisch in Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Interessierte Medienvertreter/innen können Interviewanfragen gerne an uns richten. Die THW-Flächen beim Tag des Bevölkerungsschutzes: Neuer Lustgarten, Henning-von-Tresckow-Str. 13, 14467 Potsdam Alle Informationen zum Tag des Bevölkerungsschutzes auf der Webseite: https://www.tdbs23.de

Original-Content von: THW Landesverband Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, übermittelt durch news aktuell