FW Sankt Augustin: Schuppen in Vollbrand

Sankt Augustin

Zwölf Feuerwehrmänner und -frauen der Einheit Hangelar löschten gestern gegen 22:30 Uhr in einem Wohngebiet in Sankt Augustin Ort einen Schuppen. Darin brannten unter anderem Aktenordner und Reifen in voller Ausdehnung, umgehend bekämpfte ein Trupp unter Atemschutz den Vollbrand.

Anschließend zogen die ehrenamtlichen Einsatzkräfte das abgelöschte Brandgut auseinander und bedeckten es kniehoch mit Lösch-Schaum. Der Einsatz war gegen 23:20 Uhr beendet.

