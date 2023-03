Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Isselburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bocholt/Isselburg (ots)

Unfallort: Bocholt, Welfenstraße oder Isselburg, Strombergstraße;

Unfallzeit: 03.03.2023, zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr oder zwischen 11.40 Uhr und 12.00 Uhr;

Zwei Orte kommen für einen Parkplatzunfall in Frage, nach dem sich der Verursacher entfernt hat: Ein schwarzer Audi hatte am Freitag zwischen 08.45 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Welfenstraße in Bocholt gestanden. Der zweite Abstellort liegt in Isselburg an der Strombergstraße, ebenfalls auf einem Parkplatz an einem Verbrauchermarkt. Dort stand das Auto zwischen 11.40 Uhr und 12.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell