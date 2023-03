POL-BOR: Vreden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Max-Planck-Straße; Tatzeit: entdeckt am 05.03.2013, 02.15 Uhr; Von einem Auflieger haben Unbekannte in Vreden in der Nacht zum Sonntag vier Reifen abmontiert. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Firma an der Max-Planck-Straße. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) ...

