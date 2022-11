POL-F: 221128 - 1371 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme nach BTM-Handel

Frankfurt (ots) - (fue) Am Samstag, den 26. November 2022, gegen 01.20 Uhr, brannte ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw der Marke Nissan Qashqai in der Straße Homburger Hohl, in Höhe der Hausnummer 49. Durch die große Hitzeentwicklung wurde auch ein davor geparkter VW Polo in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand der beiden Fahrzeuge mittels Löschschaum zu ersticken. Der entstandene Sachschaden ...

