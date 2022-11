Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221128 - 1370 Frankfurt - Niederrad: Sicherstellung von vermutlich gestohlenen Rädern

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 27. November 2022, gegen 18.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte in der Straße Im Mainfeld den Fahrer eines IVECO-Transporters, der zuvor aus einer dortigen Tiefgarage gefahren kam. Auf der Ladefläche des Transporters befanden sich 38 Fahrräder / Pedelecs, ein Rollstuhl sowie 17 Fahrradreifen. Zur Herkunft der Gegenstände befragt, konnte der 45-jährige Fahrer nur ausweichende Antworten geben. Bereits die Überprüfung des ersten Fahrrades zeigte, dass es gestohlen worden war. Nach Sachvortrag beim staatsanwaltlichen Bereitschaftsdienst wurden sowohl der Transporter als auch die geladenen Gegenstände sichergestellt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

