Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher entwenden hochwertige Küchengeräte aus Buxtehuder Lager

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude im Gewerbegebiet "Zum Fruchthof" ein Fenster eines Lagergebäudes aufgebrochen und konnten dann so in das Innere einsteigen.

Hier haben der oder die Täter dann mit einem vorgefundenen Elektrostapler ca. 600 Kartons mit hochwertigen Küchengeräten entwendet und diese zum Abtransport verladen.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter dazu mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell