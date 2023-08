Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Unbekannte Täter entwenden Kopfhörer aus Elektrofachmarkt und bedrohen Angestellte mit einem Messer - Zeugen gesucht

Xanten (ots)

Am Freitag (18.08.2023) Nachmittag, gegen 16:10 Uhr, betrat ein unbekannte Mann einen Elektrofachmarkt auf der Sonsbecker Straße in Xanten.

Mitarbeiter des Fachmarktes wurden darauf aufmerksam, wie dieser mit mehreren Kopfhörern in seiner Tasche, das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen, verlassen wollte.

Er wurde von dem Mitarbeiter angesprochen und aufgefordert stehen zu bleiben. Der Mann wollte sich daraufhin aus dem Geschäft entfernen. Drei Mitarbeiter des Fachmarktes konnten den Mann festhalten, woraufhin es zu einem Gerangel kam.

Der Unbekannte zog daraufhin ein Messer aus seiner Hosentasche und versuchte damit die Mitarbeiter zu verletzen. Die Mitarbeiter des Fachmarktes konnte den Stichen ausweichen, dem unbekannten Täter gelang dann aber die Flucht. Er stieg in ein auf dem Parkplatz wartenden schwarzen VW Golf mit dem Kennzeichen E-AS720, in dem ein weiterer Mann als Fahrer des Pkw auf ihn wartete und mit diesem in Richtung Trajanring davon fuhr.

Bei der Flucht aus dem Geschäft verlor der Täter einen Teil seiner Beute.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

Mann mit sportlicher Figur, ca. 170 cm- 180 cm groß, schwarze kurze Haare, Dreitagebart, schwarz/ rote Cappy, graues T-Shirt mit einem roten Streifen oberhalb der Aufstrift "Guess", dunkle/ kurze Hose, helle Schuhe, Rucksack. Der Mann sprach Englisch und eine weitere, unbekannte Sprache.

Der Fahrer des Fluchtfahrzeugs wird als ca. 30-jähriger Mann mit kräftige Figur, glatzköpfig, bekleidet mit einem weißen/langen T-Shirt und einer langen Hose beschrieben.

Sachdienliche Angaben nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

CD

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell