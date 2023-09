Cloppenburg/Vechta (ots) - Dinklage - Brand eines Wohnhauses mit Garage Am heutigen Morgen, gegen 09.50 Uhr, wurde ein Passant in der Holdorfer Straße auf eine starke Rauchentwicklung aus einer unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzenden Garage aufmerksam. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr. Ursächlich für die massive Rauchentwicklung war ein Brand in einem sich unmittelbar an die Garage anschließenden ...

mehr