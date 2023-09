Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Brand eines Wohnhauses mit Garage

Am heutigen Morgen, gegen 09.50 Uhr, wurde ein Passant in der Holdorfer Straße auf eine starke Rauchentwicklung aus einer unmittelbar an ein Wohnhaus angrenzenden Garage aufmerksam. Er alarmierte umgehend die Feuerwehr. Ursächlich für die massive Rauchentwicklung war ein Brand in einem sich unmittelbar an die Garage anschließenden Hauswirtschaftsraum. Dieser brannte nahezu vollständig aus. Das gesamte Gebäude ist durch Rußanhaftungen aktuell nicht bewohnbar. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Dinklage war mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ca. 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

